Fullkrug out, la previsione di Allegri: "Speriamo per domenica, altrimenti con la Roma"MilanNews.it
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.

Bollettino medico:

"Fullkrug è fuori con Pavlovic. Pavlovic ha 9 punti in testa, Fullkrug ha questo pestone sul dito che lo terrà fuori oggi, speriamo per domenica, altrimenti con la Roma. Anche Pavlovic dovrebbe tornare con la Roma", ha affermato il tecnico dei rossoneri in conferenza. 

DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

Il resto della Serie A pensa al 21° turno nel weekend: il programma completo

In attesa dei risultati dei recuperi delle partite che non si sono disputate per via della Supercoppa Italiana, queste sono le partite del prossimo turno di campionato, valevole per la 21esima giornata di Serie A Enlive. 

VENERDÌ 16/01
Pisa-Atalanta, ore 20.45

SABATO 17/01
Udinese-Inter, ore 15.00
Napoli-Sassuolo, ore 18.00
Cagliari-Juventus, ore 20.45

DOMENICA 18/01
Parma-Genoa, ore 12.30
Bologna-Fiorentina, ore 15.00
Torino-Roma, ore 18.00
MIlan-Lecce, ore 20.45

LUNEDÌ 19/01
Cremonese-Verona, ore 18.30
Lazio-Como, ore 20.45