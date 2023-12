Furlani a FT: "Ibra come consulente dirigenziale sottolinea il nostro impegno per il successo del club"

Zlatan Ibrahimovic nella giornata di oggi sarà annunciato come stretto collaboratore di Gerry Cardinale in RedBird: il terzo ritorno al Milan per il fuoriclasse svedese, questa volta dietro la scrivania o comunque non da calciatore. CLICCA QUI per leggere la notizia di MilanNews.it. Al Financial Times, che ha riportato la notizia, ha parlato anche Giorgio Furlani.

Queste le parole dell'amministratore delegato rossonero: "Portare un leader come Ibra in veste di consulente per il team dirigenziale dell'AC Milan sottolinea il nostro impegno per il successo futuro del nostro club"