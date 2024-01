Furlani a Mediaset: "Oggi episodi infelici, non si capisce quando interviene il VAR. È un po' triste per il calcio italiano"

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan-Atalanta di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni:

C’è qualche episodio che fa arrabbiare il Milan stasera? “Ci sono un paio di episodio infelici. Sul rigore per loro il nostro difensore, Jimenez, tocca la palla. E proprio al 94esimo la palla tocca un braccio largo di un difensore loro (nell’area dell’Atalanta, ndr). Tutti fanno errori, secondo me ci sono degli errori arbitrali oggi”.

La vostra posizione sul VAR? “Secondo me non si capisce niente quando interviene il VAR, quando deve e quando non deve, come sono i giudizi. È tutto molto soggettivo, un po’ triste per il calcio italiano”.

Il Milan veniva da un filotto, quanto brucia la sconfitta? “I filotti non possono durare per sempre. Teniamo quello che di buono è stato fatto nell’ultimo mese. Questa è andata male, anche per gli episodi, e andiamo avanti”.

Sul mercato: “Abbiamo già portato due giocatori nuovi incluso Matteo (Gabbia, ndr) che è tornato. Non possiamo fare un colpo a settimana. Il mercato è lungo, coglieremo delle opportunità se ci sono. Non siamo stati timidi nel passato”.