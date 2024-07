Furlani: "Come abbiamo convinto Morata? Ibra gli ha spiegato cosa significa giocare nel Milan, Fonseca gli ha detto come lo vuole usare"

Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Milan. In merito a questo affare, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Con il giocatore è tutto a posto, ha firmato un contratto che lo legherà a noi per le prossime 4 stagioni, più una opzionale. Per quanto riguarda il trasferimento non è stato ancora completato perché ci sono delle questioni tecniche da risolvere, far scattare la clausola di rescissione è un procedimento complesso e delicato che stiamo portando a termine con la massima attenzione.

L’abbiamo convinto con un grande lavoro di gruppo. Una menzione speciale va a Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca. Il primo gli ha spiegato cosa significa giocare nel Milan ed essere il centravanti di questa squadra, il secondo gli ha detto come lo vuole usare. E qui è stato determinante il valore del nostro allenatore".