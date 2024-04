Furlani: "I nostri tifosi un patrimonio. Se sono insoddisfatti è perché sono ambiziosi come lo è il Club"

Giorgio Furlani ha parlato a DAZN al termine di Juve-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa si sente di dire ai tifosi per rassicurarli in un momento così? “I tifosi ci hanno sempre sostenuto, sono i migliori al mondo e noi siamo grati e fortunati. Sono un patrimonio del club, sono importantissimi per noi. Se sono insoddisfatti è perché sono ambiziosi come lo è il Club. Dobbiamo fare meglio per arrivare ai traguardi che vogliono loro e vogliamo anche noi”.