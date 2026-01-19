Furlani: "La speranza è che tutte le società italiane possano seguire l'esempio di Commisso con il Viola Park"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha ricordato Rocco Commisso al suo arrivo all’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi ai microfoni di TMW: “Una bravissima persona, che ho avuto la fortuna di conoscere, ci mancherà. Ce ne fossero di più come lui”.

Cosa lascia al calcio italiano? “Beh, penso al grandissimo investimento in una struttura stupenda come il Viola Park. È una struttura all’altezza di quelle che non abbiamo in Italia, e per le quali siamo dietro al calcio inglese. La speranza è che tutte le società italiane possano seguire questo esempio”.

IL RICORDO DI ALLEGRI PER COMMISSO

Prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti sabato a Milanello alla vigilia della gara contro il Lecce, Massimiliano Allegri ha voluto dedicare un pensiero a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nelle scorse ore: "Il primo pensiero va alla famiglia Commisso, con le più sentite condoglianze. Il calcio ha perso un uomo di sport, con grande passione e che credo abbia fatto tanto bene alla Firoentina. Condoglianze doverose alla famiglia". Attraverso X, il Milan ha pubblicato un messaggio di cordoglio: "Tutto l'AC Milan si stringe con dolore e con cordoglio alla famiglia e alla Fiorentina per la scomparsa di Rocco B. Commisso, uomo di valori, di impresa e di sport. Vicinanza e condoglianze a tutti i suoi cari".