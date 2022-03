Furlani: "Stupido trattenere i nostri asset a qualsiasi costo, bisogna essere oggettivi e avere piano B. Contenti del nostro nuovo portiere"

Giorgio Furlani, uomo di riferimento di Elliott e consigliere del club, ha parlato così degli azionisti di minoranza e del progetto sportivo al Business of Football Summit, evento organizzato dal Financial Times: "Mai pensato ad azionisti di minoranza? La risposta breve è no, non ci abbiamo mai pensato. In molti ci hanno contattato perché avevano interesse nel club, ma finora non c’è mai stato nulla. Non abbiamo investito in termini di equity nelle casse del club nell’ultimo anno, non dovremmo farlo nemmeno a breve, la barca si è stabilizzata. Nel calcio molte scelte non vengono scelte dal punto di vista economico e analitico, questo abbiamo provato a fare. Ad esempio, sarebbe stupido da parte nostra trattenere i nostri asset a qualsiasi costo, ma bisogna essere oggettivi e avere piano B. E siamo contenti del nostro nuovo portiere". Queste le dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza.