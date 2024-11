Futuro Reijnders, parla il fratello: "Se resterà a lungo in rossonero? Penso proprio di sì"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Eliano Reijnders, fratello di Tijjani che gioca in Olanda nel Pc Zwolle, ha parlato così del suo rendimento in rossonero: "Ha fatto bene anche il primo anno. Ma ora è proprio libero di testa. Si sente importante. Andrà sempre meglio. Posizione ideale in campo? Dal mio punto di vista è un 8. Perché in questo modo può sia attaccare sia difendere. Non ha difficoltà a giocare anche come 6 (centrale, ndr), oppure 10 (trequartista, ndr). Ma, secondo me il meglio lo dà proprio da 8. Diciamo che con Fofana al suo fianco e Pulisic più avanti, come è accaduto proprio contro il Real, il centrocampo del Milan funziona bene.

Eliano Reijnders ha poi commentato anche le voci sul futuro di Tjjani che è in trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto: "Se resterà a lungo in rossonero? Penso proprio di sì. So che sta già parlando di rinnovo con la società, anche se non so a che punto siano".