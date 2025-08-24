Il Pisa spaventa l'Atalanta. Scamacca torna titolare dopo un anno e salva Juric
Parte male l'Atalanta di Ivan Juric che si fa bloccare in casa sul pari dal Pisa, che torna in Serie A dopo 34 anni. Toscani avanti al 26': al termine di un’azione insistita, nel tentativo di anticipare e spazzare l’area, Hien finisce per battere il proprio portiere Carnesecchi e deposita in rete il cross di Angori.
Juric si aggrappa al suo centravanti di ritorno Scamacca, al ritorno in campo da titolare dopo oltre un anno e capace di timbrare subito al primo appuntamento, con una bella conclusione dall’interno dell’area di rigore. Tra le notazioni di fine partita, anche l'esordio in nerazzurro dell'ultimo arrivato Krstovic, acquistato dal Lecce.
ATALANTA - PISA 1-1
RETI: 26' aut. Hien, 50' Scamacca
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini (88′ Koussonou); Bellanova, De Roon, Pasalic (71′ Ederson), Zalewski; De Ketelaere (84′ Samardzic); Maldini (71′ K. Sulemana), Scamacca (71′ Krstovic). A disp.: Sportiello, Rossi, Bonfanti, Ahanor, Bernasconi, Zappacosta, Brescianini. All.: Ivan Juric
PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon (78′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin (78′ Piccinini), Aebischer, Angori; Tramoni (61′ Cuadrado), Moreo (61′ Akinsanmiro); Meister (54′ Nzola). A disp: Nicolas, Scuffet, Mbambi, Hojholt, Leris, Buffon, Maucci, Durmush. All.: Alberto Gilardino
ARBITRO: Arena di Torre del Greco.
AMMONITI: Maldini, K. Sulemana e Juric
