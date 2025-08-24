Boniface attacca sui social: "Dite che non sono serio? Pagliacci, ovunque"

Messaggio criptico di Victor Boniface, che ha risposto alle critiche attraverso una Instagram Story. L'attaccante nigeriano non ha gradito alcune allusioni circa la sua affidabilità, rispondendo così ai suoi detrattori:

"Boniface non scherza, è dappertutto. Non sono serio, eppure sto al Leverkusen e un club come il Milan mi vuole. Se fossi serio, allora giocherei su Giove. Pagliacci ovunque. Se non sono serio e sono già a questo livello, allora rimango come sono".

Il Milan non acquisterà il nigeriano. L'attaccante nigeriano dopo essere venuto a Milano nella giornata di venerdì per le visite mediche, è tornato in Germania e il club ha deciso di non procedere all'acquisto in prestito con diritto di riscatto.

A darne notizia per primo è stato il Leverkusen, per voce del direttore sportivo Simon Rolfes: "Se Boniface torna al Leverkusen, allora l'affare con il Milan salterà. Non è un grande segreto".