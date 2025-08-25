Bucchioni: "Si è rivisto il Milan dell'anno scorso e anche peggio. Servono 2-3 ritocchi"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del Milan:

Su Vlahovic

"Il Milan ha bisogno di un attaccante che faccia salire la squadra, che faccia reparto da solo. Che dia la carica alla squadra. Vlahovic ha quelle caratteristiche e Allegri lo conosce bene. Il problema è l'ingaggio, che si aggira attorno ai 12 milioni. Tra un anno andrà in scadenza e il suo agente di solito in maniera 'spietata' e una conclusione di questa storia non la vedo. Sono due mesi che si ragiona su Vlahovic".

Sull'eventuale scambio Vlahovic-Saelemaekers

"Dal punto di vista tecnico Saelemaekers è un giocatore che piace. Ma come caratteristiche servirebbe di più un Vlahovic".

Sul terribile esordio

"L'anno scorso ha lasciato una ferita profonda. Andato via Pioli si è sfasciato tutto. Ora siamo all'inizio di un nuovo corso, che somiglia tremendamente a quello vecchio. Bisogna prendere atto che la proprietà è un fondo d'investimento che deve far tornare i conti. Ma è stato preso Allegri che è un tecnico vincente, ha un carisma all'interno dello spogliatoio e può far rendere al massimo i giocatori, ha preso un direttore sportivo come Tare, che però non ha il libretto degli assegni in tasca e deve lavorare entro dei binari che gli sono stati consegnati. Ieri è stata una caduta devastante, si è rivisto il Milan dell'anno scorso e forse anche peggio. E lo spirito, l'incapacità di reagire. Eppure qualcosa si era visto in questo pre-campionato. La squadra non è così male, servono 2-3 ritocchi: un attaccante, un leader in difesa".