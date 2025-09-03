Futuro San Siro, Sala: "Nessuno sconto per Milan e Inter"
Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del futuro di San Siro e lo ha fatto a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ecco le sue parole riportate da SkySport: "Non mi arrendo facilmente di fronte alle difficoltà, ma di fatto penso che un sindaco si debba dimettere se c’è una decisione che mina il funzionamento della amministrazione, ad esempio, se non viene approvato il bilancio, un sindaco va a casa, ma di fronte a una cosa del genere no. Poi ognuno si prenderà la propria responsabilità.
Speriamo di trovare un accordo al più presto, lo sconto, come viene chiamato, è pari a zero. Non c'è sconto, ma compartecipazione alle spese che deriva o dalla legge sulle bonifiche o da nostre richieste, come lo spostamento dello stadio stesso. Queste proprietà più che la passione per il calcio, lo considerano una occasione di business".
