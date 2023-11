G. Galli: "Mi sembra che il Milan abbia perso lo spirito operaio dello Scudetto"

vedi letture

L'ex portiere rossonero Giovanni Galli è stato intervistato dalla versione online della Gazzetta dello Sport e ha spiegato i motivi che, secondo lui, stanno dietro al rendimento poco convincente del Milan: "Con il Lecce sembrava una pratica chiusa nel primo tempo, ma in Serie A non si può concedere nulla. La grande partita con il Psg ha inciso bene sull’approccio, poi la squadra ha staccato la spina. In generale, mi sembra che il Milan abbia perso lo spirito operaio dello scudetto, quella voglia di giocarsi ogni pallone fino all’ultimo centimetro. A volte sembra che tutto sia dovuto…"