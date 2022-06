G. Galli su Traorè: "Pronto per il Milan e per la Champions League"

MilanNews.it

L'ex portiere del Milan Giovanni Galli ha parlato questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport di Junior Traorè, calciatore del Sassuolo che sarebbe sul taccuino della dirigenza rossonera. In particolare Galli nel 2015, scoprì il talento dell'ivoriano da responsabile dell'area tecnica della Lucchese. L'ex calciatore del Milan ha detto la sua sulla possibilità che Traorè sia pronto per il salto in una grande: "Assolutamente sì, già allora aveva grande personalità e in questi anni è cresciuto tantissimo sotto questo aspetto. Io credo che sia pronto per giocare in una grande squadra come il Milan e per affrontare palcoscenici prestigiosi come quello della Champions League. È un ragazzo nato per prendersi responsabilità in campo".