Gabbia a Sky: "San Siro dobbiamo conquistarlo facendo vedere ai tifosi che ce la mettiamo tutta"

Matteo Gabbia, oggi titolare con Pavlovic al centro della difesa, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Milan-Girona. Le sue dichiarazioni:

Il post Juve a Milanello:

“Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, sono stati tre giorni produttivi ma stasera dobbiamo metterlo in campo”.

Conceiçao ha mandato un appello ai tifosi. Come si riconquista San Siro?

"San Siro dobbiamo conquistarlo con il risultato e l’impegno, facendo vedere ai nostri tifosi che ce la mettiamo tutta in campo ma deve essere una risposta per loro ma anche per noi, perché lavoriamo e ci meritiamo belle serate e belle soddisfazioni".

Sul Girona:

“Abbiamo studiato il Girona che sicuramente è una squadra che gioca molto bene in fase offensiva e ha ottime idee con la palla, di conseguenza con il mister ed il suo staff abbiamo guardato quello che dobbiamo fare in campo. Ora sta a noi mettere tutto quello che possiamo per la partita”.