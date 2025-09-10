Gabbia a Sky Sport: "Rosa rivoluzionata? La società ha fatto le sue scelte, ma ci ha dato un plus in più con nuovi giocatori forti e con voglia"

Matteo Gabbia, direttamente dall'evento Premio Gentleman 2024/2025 ha parlato così a Sky Sport. Queste le dichirazioni del difensore centrale milanista:

Sul momento della squadra

"Stiamo bene e abbiamo tanta voglia di giocare e fare punti. Siamo stati bravi a non riempirci di negatività dopo la sconfitta contro la Cremonese. Da lì abbiamo archiviato e lavorat bene per poi vincere a Lecce".

Sul mercato e la squadra, quasi del tutto rivoluzionata

"La società ha fatto le sue scelte, ed è giusto che si prenda atto del cambiamento, la società ci ha dato un plus con i nuovi giocatori perchè si respira un'aria nuova a Milanello, con tanti ragazzi per bene e con voglia. Mi sento anche di ringraziare i ragazzi che sono andati via, nonostante l'anno scorso sia stata una stagione poco positiva le colpe sono da dividere con tutto il gruppo squadra, quindi li saluto e abbraccio forte".

Il lavoro sulla fase difensiva

"Stiamo lavorando molto: su fase difensiva, sul blocco squadra, il mister ci spiega quanto sia importante lavorare tutti insieme, non come unico blocco. Adesso è anche inutile parlare, faremo parlare il campo, questo è ciò che conta".