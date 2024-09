Gabbia decide il derby della Madonnina: "Siamo sempre al fianco di Fonseca, al di là di quel che si dice"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby con l'Inter deciso da un suo gol di testa: "Sono contentissimo per noi e per i tifosi, era un momento difficile dove le cose non riuscivano. Questa vittoria ci dà tanta energia, sono felice per la squadra e per questa gente che è stupenda. Deve essere la normalità per noi, anche se una partita come questa è tanta roba, dobbiamo scendere in campo come stasera. Dando tutto possiamo rendere orgogliosi i tifosi e a fine anno vediamo dove siamo.

Allenarci bene è il nostro dovere, il mister lo dice ma è normale. Non avere rimpianti alla fine dei 90 minuti è quello che è successo oggi. Siamo sempre al suo fianco, al di là di quello che si dice fuori".