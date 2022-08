Gabbia destinato a rimanere fino a gennaio in ogni caso

MilanNews.it

Come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di MilanNews.it (qui il pezzo), il difensore del Milan Matteo Gabbia è destinato a rimanere a Milanello almeno fino a gennaio. Con un Kjaer che deve ancora ritrovare la forma migliore e la difficoltà a trovare un difensore sul mercato, i rossoneri manterranno in rosa il classe '99 come quarto uomo della retroguardia. L'affare con la Sampdoria è dunque per il momento saltato. Lo riporta Tuttosport questa mattina.