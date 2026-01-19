Gabbia poetico: "Dentro il nostro stadio, sotto il nostro cielo: vittoria importante per il nostro percorso"

Il Milan ha battuto per 1-0 il Lecce nel posticipo domenicale della 21esima giornata di Serie A: decisiva la rete, arrivata al minuto 76, di Niclas Fullkrug. Sui social sono poi arrivate le celebrazioni dei calciatori, come quella di Matteo Gabbia, il quale su Instagram ha scritto quanto segue: "Dentro il Nostro Stadio - Sotto il Nostro Cielo !!! Vittoria Importante per il nostro percorso. Forza Milan SEMPRE!!".

DUE VITTORIE AGLI ANTIPODI

Meglio vincere 1-3 contro il Como dopo una buona parte di partita passata in sofferenza, o con un 1-0 casalingo contro il Lecce che comunque ha portato sofferenza dato che la partita non si sbloccava, tra miracoli di Falcone ed errori grossolani sotto porta? È un problema degli altri, di chi spera che il Milan crolli per poter finalmente sbottonare tutto il loro "vel'avevodettismo", non del Milan e di chi lo ha a cuore. O meglio, chi lo ha a cuore deve godersi i tre punti, godersi il fatto di essere a +15 rispetto al campionato dell'anno scorso alla ventunesima giornata e godersi il fatto di essere il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Dati e statistiche non ovviamente non vanno in bacheca, ma che danno una bella fotografia di come a Milanello sia cambiato tutto in 365 giorni. Ovviamente, in meglio. Il merito, anche se il mister parla sempre di gruppo e della disponibilità dei calciatori, è di Max Allegri. Linea di comando chiara, ruolo ben definiti, tanta cultua del lavoro e Milanello finalmente si è tornati a parlare di calcio e avere rispetto delle regole. C'è passione, voglia e tanto spirito di sacrificio per dare una mano al compagno in campo. L'anno scorso era così? Evidentemente no. Torniamo alla domanda iniziale. Una delle risposte potrebbe essere: l'importante è aver vinto! Certo, non ci sono dubbi. C'è però sempre qualcosa su cui migliorare. Due vittorie agli antipodi, ma che dimostrano entrambe come ci sia ampio spazio per migliorare in tutte le criticità dimostrate nelle due partite. I punti intanto sono arrivati, quindi si può lavorare con più serenità. (di Manuel Del Vecchio)