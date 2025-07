Gabbia su Modric: "Giocare con un pallone d'Oro è un qualcosa che non succede a tutti"

Intervistato questa mattina dai taccuini della Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato di Allegri, Modric, delle sensazioni che ha avuto in queste prime due uscite della tournée ed ovviamente anche degli obiettivi stagionali del Diavolo, in cerca di rivalsa dopo l'ultimo ottavo posto.

È pronto a dare il benvenuto a Modric?

"Avere Luka in squadra è fantastico. Giocare con un Pallone d’oro e un campione del suo calibro è un qualcosa che non succede a tutti. Siamo vogliosi di imparare da lui e lo accoglieremo nel miglior modo possibile per consentirgli di essere un elemento fondamentale in campo e nello spogliatoio".

Le è piaciuto il Milan contro Arsenal e Liverpool?

"Sono stati degli ottimi test e siamo riusciti a fare le cose che il mister ci ha chiesto. Ci sono margini di miglioramento e lavoreremo. Adesso avremo un’altra partita e cercheremo di mettere un tassello in più per arrivare preparati alla Coppa Italia".

Cosa farà le sere delle partite di Champions?

"Non ci ho pensato. Magari qualche gara la guarderò, ma rimarrà il dispiacere per non partecipare alla Champions. Un sentimento che si trasformerà in voglia di raggiungerla di nuovo".

Proprio la qualificazione alla Champions è il traguardo fissato da Tare e Allegri.

"Il Milan per la sua storia non merita di star fuori dalla Champions. Faremo di tutto per riportarcelo: è questo l’obiettivo primario della stagione".