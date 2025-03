Galeone rivela: "Ho sentito Allegri al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan"

Intervenuto sulle frequenze di Radio KissKiss Napoli durante il programma 'Radio Goal', Giovanni Galeone ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, uno dei nomi caldi per la panchina del Milan nella prossima stagione. L'ex allenatore ha però fatto una rivelazione che potrebbe infrangere i sogni del popolo rossonero:

"Ho sentito Massimiliano Allegri al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan, non ha avuto nessun contatto con i rossoneri. Voi napoletani vi volete tenere stretti Antonio Conte, ma occhio alla Juventus. Non è detto infatti che il mister salentino resti nel capoluogo campano, anzi. Non dimenticate che lasciò la Juventus e l'Inter nonostante avesse vinto degli scudetti".