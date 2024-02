Galli sulla corsa Scudetto: "Il Milan potrebbe rientrare, anche se la direzione sembra essere abbastanza chiara"

Intervenuto ai microfoni del programma di Rai Radio 1 Radio Anch'io Sport, l'ex Milan Giovanni Galli ha parlato dell'attualità del diavolo dopo l'importante vittoria ottenuta ieri sera contro il Napoli, soffermandosi anche sulle questione relativa alla corsa scudetto nella quale la formazione di Stefano Pioli potrebbe provare a rientrare se dovesse mantenere questo rendimento. Queste le sue dichiarazioni:

Come vede la corsa Scudetto?

"L'Inter è una corazzata, la finale di Champions le ha dato ancora più convinzione di essere competitiva. Il Milan potrebbe rientrare e riagguantare la Juventus. Però lo scudetto ha preso già una direzione abbastanza chiara. Con tutto il merito, perché l'Inter diverte, ha un organico e dei sostituti. Se si vuole trovare una pecca, per una squadra che gioca la Champions non ci sono grandi alternative a Lautaro e Thuram".