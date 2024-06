Galli: "Zirkzee potrebbe essere un punto di forza, ma servirebbero anche un centrocampista e difensore"

A margine dell'evento Festival della Serie A, l'ex difensore rossonero Filippo Galli ha parlato del futuro del Milan, commentando la scelta di Fonseca come punto di partenza dopo la fine del ciclo Pioli e quella di Zirkzee come nuovo attaccante per il post Giroud. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Zirkzee? Mi piace molto, se arrivasse lui sarebbe un punto di forza per questo nuovo Milan. Tutti hanno sottolineato i molti gol subiti nella passata stagione e forse andrebbe rivista questa cosa nel reparto difensivo, mentre lì davanti oltre a Zirkzee sarebbe importane avere una punta in grado di fare tanti gol. Servirebbe anche un centrocampista di contenimento e un difensore centrale, dei colpi che metterebbo il nuovo allenatore nelle condizioni di fare bene".