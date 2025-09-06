Galliani di nuovo al Milan, plebiscito dei tifosi: il 93% è favorevole al suo ritorno
In seguito alla notizia di un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan, con l'ex AD che in estate ha avuto un incontro fruttuoso con Gerry Cardinale, abbiamo chiesto sui nostri social ai tifosi rossoneri se sono favorevoli o meno al ritorno dell'ex dirigente, oggi ancora al Monza in attesa che venga perfezionato il closing per il passaggio della società brianzola alla cordata americana.
Le percentuali positive sono state bulgare: il 93% dei tifosi che hanno votato su Instagram, più di 3200 utenti singoli, sono assolutamente favorevoli al ritorno di Galliani in rossonero. Lo storico ex AD dovrebbe ricoprire un ruolo di "super consulente" per quanto riguarda la parte sportiva e rappresentativa del Club.
