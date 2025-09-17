Galliani: "Domenica ero seduto vicino a Gattuso e ad Ambrosini e ho detto loro che Modric è un professore alla Pirlo"

Modric calciatore alla Berlusconi? Così, all'AGI, ha risposto Adriano Galliani: "Modric è un fuoriclasse. Domenica ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri come Ambrosini ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo: una volta si diceva che è uno quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto".

FORTE A CENTROCAMPO

La partita che il Milan ha vinto contro il Bologna ha fornito una chiara indicazione da quello che Massimiliano Allegri si aspetta dalla sua squadra. Non è di certo una novità, la solida difesa su cui si è sempre basata la filosofia del tecnico livornese. Rispetto al passato, però, Allegri riparte da un assetto difensivo che deve essere ricostruito, plasmato e solidificato, provando ad annullare quelle incertezze che spesso, lo scorso anno, alla distanza sono risultate fatali.

E contro il Bologna si è visto proprio questo: i rossoneri hanno saputo soffrire, hanno lasciato spesso l'iniziativa ai felsinei accettando di soffrire. Il cambiamento radicale rispetto al passato è questo: nel corso della partita ci sono momenti diversi, tutto sta nell'interpretazione di essi. Perché agire in un modo o nell'altro cambia sia la percezione sia il risultato finale. Ed ecco che una partita sofferente si è trasformata in tre punti, il fine ultimo di ogni giornata.

Difesa e centrocampo, perché tra l'arrivo di Adrien Rabiot e l'onnipotenza di Luka Modric, Allegri può dormire sonni tranquilli. Diversi scambi da fuoriclasse e un'intesa che sembra già ben collaudata, il francese e il croato possono essere quel doppio strumento in grado di fare la differenza in entrambe le fasi. E colmare qualche mancanza che potrebbe esserci in avanti, ma Allegri sta lavorando anche sotto questo punto per far sì che nulla sia lasciato al caso. Per tornare con stile e riportare il Milan in vetta alla montagna.