Galliani: "Prima non ci facevamo portare via i parametro zero ma ora l'Italia è un campionato di transito"

© foto di DANIELE MASCOLO

A Sky Sport, parla Adriano Galliani parla di Paulo Dybala e dell'addio alla Juventus. "Certi amori non finiscono, certi purtroppo sì. Per Kakà, Ibrahimovic, non sono finiti. Io sono per quelli che non finiscono, che fanno dei giri immensi e ritornano. A volte fanno giri immensi e non sai dove finiscono".



La stuzzica o le piace la situazione dei parametri zero?

"Prima non ci facevamo portare via i parametro zero ma ora l'Italia è un campionato di transito. In Inghilterra i diritti si vendono a oltre 4 miliardi, in Italia a 1,3. Quando il Barcellona voleva Van Basten, abbiamo superato l'offerta ed è rimasto al Milan. Sono cambiati i tempi, ora la migliore italiana fattura come la quindicesima della Premier League".