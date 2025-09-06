Galliani pronto a tornare al Milan dopo la cessione del Monza

Adriano Galliani è pronto a tornare al Milan poco più di 7 anni dopo il suo addio. Non lo farà nelle vesti di amministratore delegato, ma di consulente di RedBird, quindi di Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Lo storico dirigente italiano ha già avuto un incontro con la priorità del Milan e Giorgio Furlani, con i quali si è stretto la mano in attesa di novità.

Sì, perché stando anche a quanto anticipato nelle scorse ore da MilanNews.it, il ritorno di Galliani è strettamente legato alla cessione del Monza. Solo nel momento in cui si chiuderà il closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures per il passaggio di proprietà del club brianzolo arriverà il definitivo via libera per il dirigente, che da biancorosso tornerebbe rossonero.