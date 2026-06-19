Gallinari: "Cardinale buona impressione. Non esiste più il modello Berlusconi che perde 100 milioni ogni anno"

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Il tifoso milanista Danilo Gallinari, ex cestista italiano e della NBA, ha espresso il suo giudizio su Gerry Cardinale, proprietario del Milan

Gerry Cardinale non è esattamente amato da buona parte, per non dire la maggior parte, dei tifosi del Milan. I risultati delle ultime quattro stagioni, partendo da una squadra che aveva ottenuto la vittoria dello Scudetto, non sono stati all'altezza delle aspettative: questo più tante altre cose di gestione hanno fatto scattare la protesta di molti sostenitori milanisti che oggi più che mai è fervente. Nonostante questo ci sono appassionati del Diavolo che apprezzano anche il lavoro di Gerry Cardinale. Tra questi c'è l'ex cestista della NBA Danilo Gallinari, oggi intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

GALLINARI, CARDINALE BUONA IMPRESSIONE

Danilo Gallinari, ex cestista e tifoso del Milan, alla domanda precisa su Gerry Cardinale ha risposto così: "Buona impressione. Ha un curriculum per cui puoi fargli solo i complimenti. Il modello-Berlusconi, con un proprietario che perde 100 milioni ogni anno nella squadra, non esiste più. Certo, la mancata qualificazione alla Champions ha tolto spinta a tutti i progetti. Dai, non si può perdere l'ultima in casa con il Cagliari in quel modo: per me, con una moglie cagliaritana, era anche un derby..."