Non solo Ozek, come Ds emerge anche la candidatura di Antero Henrique

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Ancora non c'è un direttore tecnico o sportivo per il Milan: Ozek un nome possibile, emerge anche Antero Henrique

Il Milan non ha ancora un'area sportiva: manca il direttore tecnico, nonostante le risorse impiegate nelle ultime settimane per provare a convincere sia Ralf Rangnick che la coppia tedesca Krosche-Hardung, e manca pure il direttore sportivo. Manca talmente poco all'inizio del calciomercato e della stagioen, che il Milan è dovuto correre ai ripari con una soluzione interna: fino a nuovi ordini, a guidare il mercato ci saranno Calvelli, Kirovski, Gardiner e Lomonte. Intanto emergono nuovi nomi nel casting infinito.

DS MILAN, NON SOLO OZEK: SPUNTA HENRIQUE

Sfumato quasi certamente Markus Krosche, nonostante gli ultimi tentativi provati ancora ieri da Gerry Cardinale, il nome più in voga al momento è quello di Devin Ozek, giovanissimo direttore che dopo essersi formato al Leverkusen con Simon Rolfes, nell'ultima stagione si è messo in proprio al Fenerbahce. La Repubblica riporta il suo profilo ma anche quello del portoghese Antero Henrique, ex Porto e PSG, che è legato anche da una parentela con Ruben Amorim: si tratta del cognato della moglie del nuovo tecnico del Milan.