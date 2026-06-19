Il New York City prepara una ricca offerta per Pulisic: incedibile per Amorim e Cardinale
Ruben Amorim non è ancora sbarcato a Milano ma da quando è stato annunciato come nuovo allenatore del Milan, si è messo subito al lavoro per preparare la nuova stagione. Senza dei dirigenti con un ruolo chiaro, al momento il tecnico portoghese è in contatto con le figure ad interim di Casa Milan. Amorim sta parlando con Calvelli, consigliere con deleghe da CEO, sta parlando con Jovan Kirovksi e Donato Lomonte, uno Ds di Milan Futuro e l'altro che potrebbe diventarlo pro forma della prima squadra, sta parlando con Bobby Gardiner, l'esperto di dati pronto a diventare capo scout. Tra le varie indicazioni, una è più chiara di altre: Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic sono imprescindibili.
PULISIC INCEDIBILE PER AMORIM E CARDINALE
La Gazzetta dello Sport, che riporta queste notizie, si concentra particolarmente su Christian Pulisic. Nello specifico viene riferito che il calciatore americano avrebbe sul tavolo un'offerta molto ricca e allettante del New York City che vorrebbe portarlo a giocare in MLS, sull'onda lunga dell'entusiasmo generato dal Mondiale in casa. Hanno decisamente altri piani sia Amorim che Gerry Cardinale: il primo, come detto, lo ritiene imprescindibile, il secondo non vuole cederlo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan