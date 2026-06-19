Il New York City prepara una ricca offerta per Pulisic: incedibile per Amorim e Cardinale

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Uno dei punti fermi di Ruben Amorim, e di Gerry Cardinale, è Pulisic: l'americano è incedibile nonostante un'offerta del New York City molto ricca

Ruben Amorim non è ancora sbarcato a Milano ma da quando è stato annunciato come nuovo allenatore del Milan, si è messo subito al lavoro per preparare la nuova stagione. Senza dei dirigenti con un ruolo chiaro, al momento il tecnico portoghese è in contatto con le figure ad interim di Casa Milan. Amorim sta parlando con Calvelli, consigliere con deleghe da CEO, sta parlando con Jovan Kirovksi e Donato Lomonte, uno Ds di Milan Futuro e l'altro che potrebbe diventarlo pro forma della prima squadra, sta parlando con Bobby Gardiner, l'esperto di dati pronto a diventare capo scout. Tra le varie indicazioni, una è più chiara di altre: Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic sono imprescindibili.

PULISIC INCEDIBILE PER AMORIM E CARDINALE

La Gazzetta dello Sport, che riporta queste notizie, si concentra particolarmente su Christian Pulisic. Nello specifico viene riferito che il calciatore americano avrebbe sul tavolo un'offerta molto ricca e allettante del New York City che vorrebbe portarlo a giocare in MLS, sull'onda lunga dell'entusiasmo generato dal Mondiale in casa. Hanno decisamente altri piani sia Amorim che Gerry Cardinale: il primo, come detto, lo ritiene imprescindibile, il secondo non vuole cederlo.