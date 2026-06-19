Pulisic in dubbio per l'Australia, Pochettino: "Sta facendo sforzo enorme per essere pronto"

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Christian Pulisic è in dubbio per la seconda partita degli Stati Uniti al Mondiale contro l'Australia, questa sera: le parole di Pochettino

Questa sera alle ore 21 gli Stati Uniti tornano in campo al Mondiale per la seconda partita del loro girone, dopo l'entusiasmante vittoria all'esordio per 4-1 a Los Angeles contro il Paraguay. In quella gara Christian Pulisic giocò come da tanto tempo non giocava: autogol propiziato e assist, prima di uscire all'intervallo per un colpo al polpaccio. Questo stesso problema lo mantiene in dubbio per la gara di oggi alle 21 contro l'Australia: il CT degli americani Mauricio Pochettino ne ha parlato in conferenza stampa.

PULISIC IN DUBBIO: LE PAROLE DI POCHETTINO

Mauricio Pochettino ha parlato così delle condizioni di Christian Pulisic, in dubbio per la gara tra Stati Uniti e Australia di questa sera: "Penso che stasera, o comunque il giorno prima della partita, avremo una riunione con la nostra area medica e valuteremo l'intero gruppo, i giocatori, e domani comunicheremo e vedremo tutto ciò su cui riusciremo ad accordarci stasera. Sta migliorando. Sta molto meglio rispetto a venerdì scorso. Vedremo. Al momento penso che, se dovessimo riscontrare che non è disponibile per domani, lo sarà per la partita successiva. Penso che stia facendo un enorme sforzo per cercare di essere pronto. Credo che per ogni singolo giocatore che ama il proprio Paese questa sia un'opportunità incredibile da conoscere, godersi e sfruttare per aiutare la squadra a fare bene e a vincere le partite. Quando succedono cose di questo tipo è sempre doloroso, ma penso che Christian sia forte, abbia una grande mentalità e stia facendo un lavoro fantastico per cercare di essere pronto il prima possibile"