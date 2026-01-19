Gallo: "Le iene dattilografe erano pronte a scattare, ma Fullkrug ha evitato anche fiumi d’inchiostro e di parole sulla legge del contrappasso"

Massimiliano Gallo, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport sul Milan di Massimiliano Allegri: "Il centravanti ha segnato verso sera. Fullkrug se lo merita l’omaggio letterario a Vazquez Montalban. Ha segnato verso il tramonto di Milan-Lecce. Al 76esimo. Era entrato da tre minuti. Si era sullo 0-0. Le iene dattilografe (vecchia citazione dalemiana) erano pronte a scattare. Ma al primo pallone, il tedesco lo ha messo dentro. Ha fatto il suo mestiere, direbbero quelli che il football lo masticano. Un’azione di calcio semplice: lancio lungo sulla destra, cross al centro e colpo di testa in rete. Tre tocchi e il gioco è fatto. L’ex Dortmund è giocatore vero. Non si segnano 14 gol nella Nazionale tedesca in 24 partite se non hai stoffa, stomaco e carattere. Il gigante di Hannover non sa fino in fondo quanto bene ha fatto al Milan e al suo allenatore. Innanzitutto i tre punti. Pesanti, pesantissimi. Che tengono il Milan in scia all’Inter. Torna a comandare Milano in Italia. Anche senza Moratti e Berlusconi.

Ma Fullkrug con il suo gol ha evitato anche fiumi d’inchiostro e di parole sulla legge del contrappasso. Allegri, il profeta del corto muso, stava cadendo nella più spietata delle trappole. Sarebbe stata una beffa atroce per lui. Stava vincendo l’inutile partita delle statistiche. Il Milan ha chiuso col 69% di possesso palla, venti tiri a tre, expected goals 2,04 a 0,16. Ma tutto questo sarebbe stato aria fritta se il tedesco non avesse spinto in rete il cross dell’infaticabile Saelemaekers. È stato un match a senso unico. Il Milan, ovviamente, a calcio sa giocare. Persino senza Modric che è rimasto in panchina perché le sue energie vanno centellinate".