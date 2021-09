Garlando sulla Gazzetta: "Kessie e il VAR frenano un grande Milan"

Luigi Garlando, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la sconfitta di ieri del Milan contro l'Atletico Madrid: "Il ritorno, dopo tanta attesa, stava diventando un’apoteosi. Si è trasformato in un incubo. Una beffa atroce. Per mezz’ora Pioli ha dominato il Cholo mostrando tutto ciò che serve per essere felici in Champions: ritmo, qualità di gioco, tecnica, coraggio, personalità. Un gol bellissimo di Leao e una traversa ancora più bella; una quasi-rete di Theo; Diaz e Bennacer in cattedra. Poi Kessie l’ha combinata grossa: secondo giallo per fallo ruvido e inutile, che in Europa sanzionano più facilmente. A centrocampo, su avversario spalle alla porta. Il Diavolo, condannato a un’ora in 10, mostra 'huevos', come direbbe il Cholo, dopo aver mostrato gran calcio. Si è difeso bene, tosto e solidale, ma nel finale un gol di Griezmann e un rigore di Suarez, pescato dal Var contro l’evidenza di un tocco di mano spagnolo precedente, hanno rovesciato il banco. Più immeritato di così si muore. Ma questo è il calcio. E questo è il Cholo che da una vita ribalta frittate del genere. Dalla delusione di questa ingiustizia, il Milan dovrà essere bravo a dedurre la convinzione che ha tutto (gioco e cuore) per disputare una grande stagione".