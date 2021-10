Gasperini e Pioli, dalle sfide in B all'alto di Atalanta-Milan: i precedenti tra i due

Le prime sfide di campionato fra i mister di Atalanta, Gian Piero Gasperini, e Milan, Stefano Pioli, sono andate in scena nei primi anni Duemila in cadetteria.

Nel 2004-2005 i due si ritrovarono faccia a faccia in Crotone-Modena 1-0. La stagione seguente, dalle stesse panchine, si sfidarono sia in Calabria, 1-0 per i rossoblù, che in Emilia Romagna, 1-0 per i gialloblù.

Tirando le somme: ha sempre conquistato l’intera posta in palio che giocava sul proprio terreno, soprattutto per vincere è stato sufficiente marcare un solo gol.

Difficile che ciò avvenga, scrivendo di marcature, anche nel prossimo Atalanta-Milan.

Dando uno sguardo agli incroci fra i tecnici e i club prossimi avversari scopriamo che il bilancio fra Gasperini e i rossoneri è in perfetto equilibrio, mentre Pioli è in vantaggio sui nerazzurri di due affermazioni, 9-7.



TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E PIOLI IN CAMPIONATO

7 vittorie Gasperini

4 pareggi

8 vittorie Pioli

20 gol fatti squadre di Gasperini

25 gol fatti squadre di Pioli



TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL MILAN IN CAMPIONATO

8 vittorie Gasperini

8 pareggi

8 vittorie Milan

32 gol fatti squadre di Gasperini

30 gol fatti Milan



TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

9 vittorie Pioli

7 pareggi

7 vittorie Atalanta

36 gol fatti squadre di Pioli

31 gol fatti Atalanta