Gasperini verso Milan-Atalanta: "Milan forte al di là del passo falso di Monza. Lookman recuperato"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida in programma domani sera a San Siro contro il Milan, Gian Piero Gasperini ha parlato non solo del momento che sta vivendo la sua squadra ma anche di quello degli avversari, facendo poi un annuncio importante in merito ad un recupero che fa sicuramente tirare un enorme sospiro di sollievo ai tifosi dell'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni.

Che gara si aspetta domani?

"Il Milan è una squadra molto forte, al di là del passo falso contro il Monza. Sarà una partita sicuramente importante, vale anche per la classifica".

Lookman come sta?

"Il suo rientro per noi è un ulteriore rinforzo, ha fatto un buon allenamento ieri, il dolore si è ridotto molto, è pronto già domani per poterci dare quello che ci ha già dato in passato".

Sul calendario:

"Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa, non è una cosa di oggi. Per noi era già molto evidente anche perché l'Atalanta in quel momento era già qualificata. Non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. Dobbiamo prendere una gara per volta, non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quali polemiche sarebbero uscite fuori".