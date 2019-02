Gattuso: “Allenare è facile, difficile è essere credibili quando ci sono musi lunghi”

Qualche muso lungo in squadra per chi gioca poco. Gennaro Gattuso prova a spiegare in conferenza stampa la situazione di chi vede il campo con scarsa frequenza: “Qualche muso lungo in rosa? Devo far rendere tutti al massimo, è il mio mestiere. Bisogna contare fino a dieci, non far perdere l'entusiasmo a nessuno e fargli capire determinate cose che fanno parte della gestione. Allenarli è facile, più difficile intervenire ed essere credibili quando si vede qualche muso lungo".