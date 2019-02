Gattuso e il riscatto di Bakayoko: "Se ci saranno i presupposti deve rimanere al Milan"

Durante la conferenza stampa a Milanello, alla vigilia della sfida contro la Roma, Gennaro Gattuso ha parlato anche del riscatto di Bakayoko: "Se ci saranno i presupposti dovrebbe rimanere al Milan. Deve rimanere, poi non ho la contabilità del club ma lui ci sta dando tanto ed è fondamentale. Per tanti anni può diventare fondamentale per il Milan".