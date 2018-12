Gattuso: "La maglia e la storia pesano. Giusto che Leo e Maldini si aspettino qualcosa in più"

Gennaro Gattuso, ai microfoni di DAZN, ha parlato così della dirigenza: ""La maglia e la storia pesano, ma è giusto che Leonardo e Maldini aspettino qualcosa in più. Possiamo farlo, forse ci manca un po' di esperienza e ogni volta manchiamo il salto di qualità. In questo dobbiamo migliorare, ma sono abituato e cerco di far funzionare tutto a San Siro dove non ci perdonano niente. Da parte mia nei confronti della dirigenza c'è lealtà e onestà, c'è confronto quotidiano con rispetto di tutte la parti".