Gattuso non ci sta: "Se andiamo in Champions non salite sul carro..."

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, non ha gradito le critiche ricevuto in questi mesi e settimane, scherzando che se dovesse arrivare la Champions in tanti dovranno stare fuori dal carro: "Il fatto che fare 65 punti e giocarsi la Champions all'ultima giornata non vale niente per nessuno. Non è così, c'è tanto lavoro dietro. Non era scritto da nessuna parte che il Milan conquistava 65 punti e all'ultima giornata si gioca la Champions. Poi se andiamo in Champions non salite sul carro, vi prendo a legnate (ride ndr)".