Gattuso: "Non siamo scesi in campo nel primo tempo. Ci è andata bene, potevamo anche perdere"

Gennaro Gattuso, ai microfoni di DAZN, ha commentato così la sfida contro il Frosinone: “Passo avanti rispetto alla partita con la Fiorentina? Penso che nel tempo abbiamo fatto una pessima partita, con la Fiorentina abbiamo creato, è stata giocata meglio: oggi abbiamo regalato un tempo al Frosinone, sapevamo che per noi sarebbe stata difficile. Ci è andata anche bene perché potevamo perderla, abbiamo avuto le nostre occasioni, ma nel primo tempo la squadra non è scesa in campo. A livello fisico vincevano contrasti e non abbiamo fatto bene, penso sia giusto assumerci le nostre responsabilità: per arrivare in Champions non si possono fare prestazioni di questo tipo.