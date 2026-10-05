Gattuso racconta un aneddoto su Materazzi: "Nei derby era un animale, dava delle tranvate vere..."

Gennaro Gattuso ha spesso parlato dell'amicizia e rapporto con Marco Materazzi. Anche l'ex difensore interista, in molte interviste ha fatto riferimenti all'eterno numero otto rossonero, parlando di lui come un idolo e un grande amico. Così, nell'ultima giornata del Festival dello Sport che si è tenuto in questi giorni a Trento, promosso dalla Gazzetta dello Sport, proprio Gennaro Ivan Gattuso, leggenda del Milan e attuale allenatore della Lazio, ha affrontato molti temi legati alla sua carriera da calciatore e non solo. Questo un simpatico estratto delle sue parole su Materazzi:

"Parliamo di una bellissima storia di amicizia, l'ho sempre detto. Lui è più grande di me, ho lasciato casa a 12 anni, sono stato a Perugia in un collegio, senza genitori. Sono stati anni bellissimi e con lui ho condiviso tanto, mi ha aiutato, non avevo un euro, oltre all’aspetto economico mi ha aiutato per la mia crescita. C’è stato davvero un rapporto incredibile, poi si sa che la vita ti porta lontano e in alcune situazioni che non avresti mai immaginato. Sì perchè poi lui va all’Inter e io al Milan, nel sottopassaggio era un animale, ma davvero. Era come se non ti conoscesse, dava delle tranvate vere, più delle mie..".