Los Angeles Clippers, Baba Miller alla partita contro i Warriors con una maglia vintage del Milan
Il rookie dei Los Angeles Clippers Baba Miller si è presentato alla partita della preseason NBA con la prima maglia del Milan della stagione 2009-2010
Il rookie dei Los Angeles Clippers Baba Miller si è presentato alla partita della preseason NBA contro i Golden State Warriors, che si è giocata nella scorse ore alla Bankoh Arena at Stan Sheriff Center di Honolulu (Hawaii), con una maglia vintage del Milan. Si tratta della prima divisa che la squadra rossonera ha indossato nella stagione 2009-2010.
Ecco il post pubblicato dalla pagina dei Clippers su Instagram:
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