La pagella di Cisse: schierato da falso 9, dimostra tanta personalità. Se non fosse stato per lui…

Si riporta di seguito la pagella di Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, impegnato oggi in Italia-Polonia under21, match terminato 6-2.

Si riporta di seguito la pagella di Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, impegnato oggi in Italia-Polonia under21, match terminato 6-2 in favore degli azzurrini e che ha permesso ai ragazzi di Silvio Baldini di qualificarsi direttamente agli Europei di categoria:



CISSE - 6,5

Schierato da falso 9, quindi al centro del 4-3-3 di Silvio Baldini, dimostra tanto entusiasmo e tanta personalità. Soprattutto nel primo tempo, fa tanti movimenti utili: difende il pallone, va in profondità, punta l’uomo e, non appena vede la porta, calcia di sinistro e di destro. Stavolta non segna, ma la prova in un ruolo non suo è decisamente positiva. E, poi, se non fosse stato per la sua rete al 95esimo minuto in Armenia, questa serata per gli Azzurrini non sarebbe stata così speciale.

LE PAROLE DEL CT BALDINI

Un Silvio Baldini visibilmente commosso quello che ha parlato alla Rai dopo la vittoria per 6-2 contro la Polonia Under 21 che è valsa la qualificazione all'Europeo di categoria per la nostra Nazionale allenata dal ct toscano: "Sono ragazzi speciali e straordinari che meritano queste soddisfazioni. Nessuno si è risparmiato, dopo la vittoria al 95' contro l'Armenia il destino era segnato. Ringraziamo le stelle che sono sempre dalla nostra parte".

Lo stadio pieno ha inciso tanto questa sera. Cosa ne pensa?

"Ho detto ai miei ragazzi che stasera avrebbero conosciuto un posto dove c'è la magia. Così è stato".

Questi ragazzi le vogliono veramente bene. "Lo sappiamo tutti (il ct non trattiene l'emozione ndr)".

A chi dedica questa vittoria? "Ai miei giocatori".