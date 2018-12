Ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso ha parlato così della possibilità di un ritiro per la squadra: "Domani siamo a Milanello, dopodomani in ritiro, si gioca il 29. Il problema in questo momento è trovare la tranquillità, qualcuno sta giocando al di sotto. Stare insieme chiusi in una stanza non ti fa svoltare".