Gattuso su Piatek-Cutrone: "A due attaccanti la squadra non mi è piaciuta in passato"

Gattuso alla Rai ha parlato della possibilità di far giocare insieme sia Piatek che Cutrone: "Abbiamo provato quest’anno a giocare con due attaccanti, ma le due linee di quattro tante volte non mi piacciono. In questo momento preferisco avere una squadra più equilibrata. Quando abbiamo giocato con due attaccanti, anche se con interpreti diversi, la squadra non è mi è piaciuta".