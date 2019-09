Gautieri: "Giampaolo non può essere messo in discussione"

Carmine Gautieri, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Marco Giampaolo: "Non può essere messo in discussione. Quando prendi uno come lui hai fatto un investimento e devi dargli il tempo necessario per far quadrare le cose. Anche Sarri a Empoli e a Napoli ha iniziato male, ma ha avuto la fiducia e ora è uno dei migliori in circolazione. Stesso discorso per Gasperini all'Atalanta. Il problema è che in Italia manca l'equilibrio: appena si perde una partita subito si mette in discussione il tecnico. La squadra non la fa solo l'allenatore, ma anche i dirigenti".