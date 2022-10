Gazidis punta in alto: "Vogliamo crescere, migliorare e vincere ancora per i nostri tifosi"

MilanNews.it

© foto di Milannews.it

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è così espresso ai Gazzetta Sport Awards, in cui il Club rossonero è stato premiato come squadra dell'anno, sul riconfermarsi in Italia: "Dobbiamo avere questa ambizione: siamo il Milan. Vogliamo sempre crescere, migliorare ogni giorno e vincere ancora; per i nostri tifosi è stata una grande gioia. Dobbiamo avere questa ambizione".