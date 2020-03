Gazidis: "Ringraziamo Zvone per l'operato. Massimo sostegno a Pioli"

Nel comunicato che certifica l'addio di Boban, arrivano le parole di Ivan Gazidis sul croato e sul momento rossonero. Queste le dichiarazioni dell'Ad sudafricano: "Ringraziamo Zvone per il suo operato in questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le sue prossime sfide professionali. Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l'intero paese".