Gazzetta - Barigelli: "Milan, è il momento giusto per fare il salto di qualità"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli ha parlato della sfida di questa sera: "L’Atletico ha faticato e rischiato contro il Porto e ha perso contro l’Alaves, squadra modesta. Ma è più abituato dei ragazzi rossoneri a questo genere di partite, perciò stasera il Milan dovrà fare una mezza impresa. Se in fondo crediamo tutti sia possibile che a Pioli riesca il passaggio agli ottavi in un girone terribile, è perché ne abbiamo viste compiere diverse, di imprese, ai rossoneri. Se c’è un momento giusto per fare il salto di qualità, quello è stasera. Fondamentale sarà comunque non perdere. Il cammino è lungo, spesso sorprendente, soprattutto quando in un gruppo a quattro tutte ambiscono ad andare avanti".