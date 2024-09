Gazzetta: "Bennacer crac. C'è lesione al polpaccio: rischia tre mesi di stop. E il Diavolo resta scoperto"

"Bennacer crac. C'è lesione al polpaccio: rischia tre mesi di stop. E il Diavolo resta scoperto": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il centrocampista algerino si è infortunato in nazionale e ha riportato una lesione muscolare al polpaccio che potrebbe tenerlo ai box per tre mesi. Nelle prossime ore, l'ex Empoli farà nuovi esami per capire con certezza il grado della lesione e di conseguenza i tempi di recupero.

Il Milan perde così per diverso tempo una pedina importante del centrocampo rossonero. In via Aldo Rossi non sembrano comunque intenzionati ad andare sul mercato degli svincolati per sostituire Bennacer (l'eventuale arrivo potrebbe giocare solo in campionato e non in Champions League perchè ormai la list UEFA è stata consegnata), ma verrà portato in prima squadra qualche giovane del Milan Futuro come Kevin Zeroli e Silvano Vos.